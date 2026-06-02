Сотни тысяч евро: сколько заработала Элина Свитолина на Ролан Гаррос

Элине Свитолиной не удалось преодолеть проклятие четвертьфиналов на Ролан Гаррос. Парижский "мэйджор" остается единственным турниром Большого Шлема, на котором первая ракетка Украины не может достичь полуфинала.

Несмотря на это, результат Элины в Париже позволил ей в очередной раз существенно пополнить свой бюджет. Организаторы выпишут на имя украинки солидный чек.

Какие призовые получит Свитолина за Ролан Гаррос?

Хотя некоторые ведущие теннисисты выражали недовольство уровнем призовых на Открытом чемпионате Франции, на самом деле суммы выросли почти на 10% по сравнению с прошлым годом.

За выход в четвертьфинал Элина Свитолина станет богаче на 470 тысяч евро. Это позволит ей увеличить общие заработки в этом сезоне до более 3,3 миллиона долларов США, а за карьеру – до 30 миллионов.

Сколько может заработать в Париже Марта Костюк?

Выйдя в первый свой полуфинал на турнирах Большого Шлема, Марта Костюк уже гарантировала для себя как минимум 750 тысяч евро.

Если украинке удастся пройти беспрепятственную россиянку Мирру Андрееву, то ее заработок сразу возрастет до 1 миллиона 400 тысяч евро, что станет самой большой суммой призовых в карьере Марты. Если же она получит титул, то банковский счет пополнится сразу на 2 миллиона 800 тысяч евро.