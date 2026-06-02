Попри це, результат Еліни у Парижі дозволив їй вчергове суттєво поповнити свій бюджет. Організатори випишуть на ім'я українки солідний чек, повідомляє 24 Канал.

Які призові отримає Світоліна за Ролан Гаррос?

Хоча деякі провідні тенісисти висловлювали незадоволення рівнем призових на Відкритому чемпіонаті Франції, насправді суми зросли на майже 10% порівняно з минулим роком.

За вихід до чвертьфіналу Еліна Світоліна стане багатшою на 470 тисяч євро. Це дозволить їй збільшити загальні заробітки цього сезону до понад 3,3 мільйона доларів США, а за кар'єру – до 30 мільйонів.

Скільки може заробити у Парижі Марта Костюк?

Вийшовши у перший свій півфінал на турнірах Великого Шолому, Марта Костюк вже гарантувала для себе як мінімум 750 тисяч євро.

Якщо українці вдасться пройти безпрапорну росіянку Мірру Андрєєву, то її заробіток одразу зросте до 1 мільйона 400 тисяч євро, що стане найбільшою сумою призових в кар'єрі Марти. Якщо ж вона здобуде титул, то банківський рахунок поповниться одразу на 2 мільйони 800 тисяч євро.