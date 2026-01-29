Свитолина заработала более 1 миллиона долларов на Australian Open-2026
- Элина Свитолина заработала 1,25 миллиона долларов США за полуфинальное выступление на Australian Open 2026.
- Общий призовой фонд турнира составил 111,5 миллиона австралийских долларов, что стало рекордным ростом на 16% от прошлого года.
Элина Свитолина завершила выступление на Australian Open. Полуфинальное выступление украинской теннисистки принесло ей значительное вознаграждение.
Как сообщали организаторы Australian Open, общий призовой фонд турнира составил 111,5 миллиона австралийских долларов (примерно 76,9 миллионов долларов США), что на 16% превышает показатель прошлого года. Украинская теннисистка за выход в полуфинал смогла заработали более 1 миллиона американских долларов.
Сколько заработала Свитолина на Australian Open 2026?
Полуфинальное выступление украинской теннисистки Элины Свитолиной на Australian Open 2026 стало одним из самых ярких моментов ее сезона.
На пути к первому в карьере полуфиналу на кортах Мельбурна она уверенно одолела третью ракетку мира американку Коко Гауфф со счетом 6:1, 6:2. Благодаря победе в четвертьфинале украинка гарантировала себе возвращение в топ-10 рейтинга WTA после декретного перерыва.
В матче за выход в финал Свитолина уступила первой ракетке Арине Сабаленке со счетом 2:6,3:6, но продемонстрировала сильную игру против соперницы, которая поддерживает Лукашенко.
По словам организаторов турнира, призовые для игроков на этом уровне были рекордно высокими, и сумма, которую заработала украинка за свое выступление, впечатляет – полуфиналисты получают 1,25 миллиона долларов США.
Карьерные достижения и заработки Свитолиной
- Элина Свитолина – одна из самых успешных украинских теннисисток, которая по состоянию на июль 2025 года занимает 14 место среди самых богатых теннисисток мира. За карьеру, согласно данным WTA, Элина Свитолина заработала более 25 миллионов долларов призовых, включая турниры Grand Slam, WTA 500 и WTA 1000.
Самый большой гонорар – 2,4 миллиона долларов за финал WTA Finals 2019 года в Шэньчжэне. 2019 год стал самым прибыльным – Свитолина заработала 6 миллионов долларов.
Кроме турниров, Свитолина получает значительный доход от рекламных контрактов с брендами Wilson, Hublot, Adidas, Maui Jim и Новой Почтой. За карьеру на рекламе она заработала около 10 миллионов долларов.
В 2020 году Элина основала бренд энергетических батончиков SvitFit и имеет собственный благотворительный фонд для поддержки тенниса и помощи пострадавшим от войны.