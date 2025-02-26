Свитолина вернет статус первой ракетки Украины: помогли неудачные выступления Костюк

Среди списка лучших украинских теннисисток могут произойти определенные изменения. Элина Свитолина вернет звание первой ракетки Украины.

Причина этому неудачные результаты Марты Костюк. 22-летняя спортсменка уступила на старте турнира в Мексике, из-за чего потеряет свой статус, сообщает 24 канал со ссылкой на Live Tennis.

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Изменения в рейтинге WTA

Вчера, 25 февраля, Марта Костюк сыграла против Дарьи Сэвилл в первом круге WTA 500 в Мериде. Украинская теннисистка проиграла в двух сетах австралийской сопернице.

В понедельник, 3 марта, должен выйти обновленный рейтинг лучших теннисисток от мировой Женской ассоциации тенниса. Марта Костюк по итогам последних результатов опустится на 24 позицию.

К слову. Ранее Элина Свитолина потеряла звание первой ракеты Украины в июне 2024 года. Тогда теннисистка уступила именно Марте Костюк.

Тогда как Элина Свитолина останется на 23 месте. Таким образом, она вернет себе звание первой ракетки Украины.