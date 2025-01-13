Свитолина с победы над первой ракеткой Румынии стартовала на Australian Open-2025

В понедельник, 13 января, состоялись матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. В одном из них встречались Элина Свитолина и Сорана Кирстя.

Элина Свитолина – Сорана Кирстя 2:0 (6:4, 6:4)

Это было четвертое очное противостояние между спортсменками. Как и во всех предыдущих, победу одержала уроженка Одессы, сообщает 24 Канал.

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Элина со старта захватила инициативу и повела со счетом 4:1, имея в активе два брейка. После этого украинка проиграла свою подачу, но в дальнейшем не давала сопернице шансов догнать себя – 6:4.

Во втором сете обе теннисистки защищали свои подачи на протяжении стартовых восьми геймов. Решающим стал девятый. В нем завязалась невероятная борьба с драматическими качелями и, к счастью, с седьмого брейк-поинта Свитолина таки сделала брейк, после чего уверенно закрыла игру – 6:4.

Отметим, что матч длился чуть больше, чем полтора часа. За это время Элина сделала два эйса при четырех двойных ошибках, реализовала 3 из 12 брейк-поинтов и выиграла 9 из 10 геймов на своей подаче.

К слову. Для Свитолиной эта победа стала первой с конца августа 2024 года. Тогда она в украинском дерби переиграла Ангелину Калинину в 1/32 финала US Open.

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет Кэролайн Доулхайд. Их встреча запланирована на 15 января.