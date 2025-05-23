"Челлендж-месть": Свитолина показала, как украинизирует Монфиса – забавное видео

Элина Свитолина и Гаэль Монфис являются одной из самых известных спортивных пар. Они воспитывают вместе дочь Скай и часто радуют своих болельщиков веселым контентом.

В прошлом году, в частности, французский теннисист учил свою жену произносить сложные слова на его родном языке. Это далось Элине очень непросто и посмешило их подписчиков.

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Свитолина взяла реванш

Накануне же уроженка Одессы решила ему "отомстить" и ответила той же монетой. На своих страницах в инстаграме звездные супруги опубликовали видео, где уже Монфис пытается овладеть тяжелыми украинскими словами, информирует 24 Канал.

Это было довольно забавно. Гаэль пытался изо всех сил, что порадовало и развеселило первую ракетку Украины, которая не могла сдерживать смех.

Как Монфис произносит сложные украинские слова: смотрите видео

Отметим, что сейчас звездная пара готовится к Открытому чемпионату Франции, который начнется уже 25 мая. Накануне мы писали, с кем Элина Свитолина сыграет в первом раунде Ролан Гаррос, а Гаэль Монфис начнет путь на домашнем турнире матчем против первой ракетки Боливии Уго Дельена.