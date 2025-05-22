В Открытом чемпионате Франции уже гарантированно сыграют четыре украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. К ним могут присоединиться Анастасия Соболева и Юлия Стародубцева, которые дошли до финального раунда квалификации.

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Результат жеребьевки

Накануне состоялась жеребьевка основной сетки Ролан Гаррос-2025, сообщает 24 Канал. В первом круге самая сложная соперница досталась Ангелине Калининой.

Уроженка Новой Каховки сыграет против армянской теннисистки Элины Аванесян. Это будет второе очное противостояние между теннисистками и сейчас преимущество в их истории встреч имеет экс-россиянка, которая является 40-й ракеткой мира.

Элина Свитолина начнет свой путь на турнире матчем с турецкой теннисисткой Зейнеп Сонмез (WTA: 76). Ранее они не встречались на корте.

22-летняя Марта Костюк в шестой раз подряд выступит в основной сетке Открытого чемпионата Франции. Пока неизвестно, кто будет противостоять второй ракетке Украины – она сыграет с одной из теннисисток, которая преодолеет квалификацию. Во втором же круге соревнований потенциальной соперницей киевлянки станет победительница матча Жаклин Кристиан – Кимберли Биррелл.

Даяна Ястремская в первом круге Ролан Гаррос будет противостоять обладательнице вайлд-кард Дестани Аяве из Австралии (WTA: 157). До этого они также не пересекались на корте.

К слову. Действующей чемпионкой Ролан Гаррос является Ига Швентек. В прошлом году она в финале разгромила Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:1.

Отметим, что Анастасия Соболева и Юлия Стародубцева свои финальные встречи в квалификации проведут 23 мая. Их соперницами станут Франческа Джонс и Сара Бейлек соответственно.