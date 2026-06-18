В матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Берлине Свитолина обыграла немку украинского происхождения Еву Лис. В матче, который длился чуть больше часа, Элина одолела свою соперницу со счётом 6:3, 6:2, сообщает 24 Канал.

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Как играла Свитолина?

Свитолина с первых геймов захватила инициативу и не позволила сопернице навязать борьбу. Украинка уверенно действовала на своей подаче и быстро создавала преимущество в каждом сете.

Напомним, в предыдущем раунде первая ракетка Украины без проблем одолела "нейтральную" россиянку Анну Калинскую. Последняя даже отказалась доигрывать безнадежный для себя матч.

Элина Свитолина – Ева Лис – 2:0 (6:3, 6:2)

Отметим, что соперница Элины – 24-летняя теннисистка Ева Лис, родившаяся в Киеве, но представляющая Германию. В настоящее время она занимает 80-е место мирового рейтинга.

Отец Евы Лис – бывший теннисист, представлявший Украину на Кубке Дэвиса, а ныне являющийся тренером в Гамбурге. Старшая сестра Лис – тоже теннисистка. Имеет семью в Украине и после российского вторжения в Украину в 2022 году жаловалась на "непочтительное" поведение некоторых российских игроков.

Что это за турнир?

WTA 500 в Берлине — престижный турнир на травяном покрытии, который является важной частью подготовки к Уимблдону и собирает лучших теннисисток мира.

В четвертьфинале Свитолина встретится с победительницей пары Александра Эала (Филиппины) – Елена Рыбакина (Казахстан). Они свой матч проведут сегодня в 18.30.

Среди топовых теннисисток, которые уже пробились в следующий раунд – Арина Сабаленко, Джессика Пегула и Линда Носкова.