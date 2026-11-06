Свитолина появилась в роскошном образе на фотосессии WTA

Элина Свитолина привлекла внимание эффектным образом на Итоговом турнире WTA-2026. Украинская теннисистка позировала в стильном наряде от известного модного бренда.

Накануне старта соревнований организаторы традиционно устроили фотосессию с участием лучших теннисисток сезона. Однако на этот раз мероприятие прошло по необычному сценарию из-за принципиальной позиции украинки в отношении представительниц России и Беларуси, сообщает 24 Канал.

В каком образе Свитолина появилась на фотосессии WTA Finals-2026

Украинка выбрала для фотосессии наряд от известного американского бренда Tom Ford. Свитолина позировала не в общей компании восьми участниц, а в отдельной четверке. Ей составили компанию представительница Казахстана Елена Рыбакина, американка Коко Гофф и чешка Каролина Мухова.



Элина Свитолина перед итоговым турниром / Фото WTA

Дело в том, что в этом году организаторы впервые отказались от традиционного группового фото всех участниц. Причиной стала отказ Свитолиной фотографироваться рядом с теннисистками из России и Беларуси.

В интервью Vogue украинка также рассказала о своих увлечениях и источниках вдохновения. В частности, в детстве ее кумиром был легендарный американский теннисист Андре Агасси.

Свитолина рассказала о любимой музыке и подготовке к матчам

Теннисистка призналась, что перед матчами использует различные способы психологической настройки: медитацию, мотивационные видео и музыку. Среди ее любимых исполнителей – AC/DC, Eminem и Red Hot Chili Peppers.

Также Элина восхищается менталитетом легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который умел входить в особое психологическое состояние перед матчами.

Сейчас Свитолина готовится к заключительному турниру сезона вместе с бывшим украинским теннисистом Сергеем Стаховским. Он временно заменил ее постоянного наставника Эндрю Беттлса, который не смог приехать из-за скорого пополнения в семье.

Свое выступление на WTA Finals-2026 украинка начнет 9 ноября матчем против "нейтральной" теннисистки Мирры Андреевой.