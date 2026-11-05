На фоне развода с мужем: Свитолина осталась без тренера и обратилась к Стаховскому

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Первая ракетка Украины привлекла к подготовке к важному турниру бывшего украинского теннисиста и военнослужащего, сообщает BTU. Бывший профессионал не только руководит тренировочным процессом, но и лично выходит на корт в качестве спарринг-партнера.

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Почему постоянный тренер Свитолиной пропускает турнир

Накануне Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе Свитолина провела тренировку со Стаховским. Как выяснилось, его привлечение к команде украинки было запланировано заранее, ведь у ее постоянного тренера Эндрю Беттлса возникли важные семейные обстоятельства.

Жена британского специалиста ожидает рождения ребенка, поэтому он не смог сопровождать подопечную на этой неделе. По словам Элины, о такой возможности Беттлс предупредил ее еще во время Ролан Гаррос.

Еще на Ролан Гаррос он говорил мне, что есть вероятность того, что она родит в конце сезона. Собственно, так оно и получилось, поскольку именно на этой неделе она должна родить– рассказала теннисистка.

Свитолина призналась, что начала искать возможную замену еще летом. Одним из первых кандидатов стал именно Стаховский, которого она хорошо знает и с которым регулярно тренируется во время пребывания в Украине.

Почему Свитолина выбрала именно Стаховского

Еще одним важным аргументом в пользу Сергея стала его работа со сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг. Благодаря этому он получил возможность поближе познакомиться с игрой разных украинских теннисисток и приобщиться к тренерской работе.

Для меня это было очень легкое решение, и хорошо, что у нас была возможность поработать на Кубке Билли Джин Кинг. Он увидел, как играют разные девушки, и в целом приобщился к теннису. Я рада, что он согласился помочь мне на этой неделе– пояснила Свитолина.

Напомним, Стаховский завершил профессиональную теннисную карьеру в начале 2022 года. После начала полномасштабного вторжения он вступил в Силы обороны Украины, а в сентябре 2026 года демобилизовался с военной службы.

Элина Свитолина недавно рассказала, что разводится со своим мужем Гаэлем Монфисом. Одной из причин кризиса в отношениях украинка назвала психологические последствия войны.