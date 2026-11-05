На тлі розлучення з чоловіком: Світоліна залишилася без тренера та звернулася до Стаховського

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Перша ракетка України залучила для підготовки до важливого турніру колишнього українського тенісиста та військовослужбовця, повідомляє BTU. Експрофесіонал не лише керує тренувальним процесом, а й особисто виходить на корт як спаринг-партнер.

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Чому постійний тренер Світоліної пропускає турнір

Напередодні Підсумкового турніру WTA в Індіан-Веллсі Світоліна провела тренування зі Стаховським. Як з'ясувалося, його залучення до команди українки було заплановане заздалегідь, адже її постійний тренер Ендрю Беттлс має важливі сімейні обставини.

Дружина британського фахівця очікує на народження дитини, тому він не зміг супроводжувати підопічну цього тижня. За словами Еліни, про таку можливість Беттлс попередив її ще під час Ролан Гаррос.

Ще на Ролан Гаррос він казав мені, що є ймовірність того, що вона народжуватиме наприкінці сезону. Власне, так воно і вийшло, оскільки саме цього тижня вона має народити– розповіла тенісистка.

Світоліна зізналася, що почала шукати можливу заміну ще влітку. Одним із перших кандидатів став саме Стаховський, якого вона добре знає та з яким регулярно тренується під час перебування в Україні.

Чому Світоліна обрала саме Стаховського

Ще одним важливим аргументом на користь Сергія стала його робота зі збірною України в Кубку Біллі Джин Кінг. Завдяки цьому він отримав можливість ближче познайомитися з грою різних українських тенісисток і долучитися до тренерської роботи.

Для мене це було дуже легке рішення, і добре, що ми мали можливість попрацювати на Billie Jean King Cup. Він побачив, як грають різні дівчата, і загалом долучився до тенісу. Я рада, що він погодився мені допомогти цього тижня– пояснила Світоліна.

Нагадаємо, Стаховський завершив професійну тенісну кар'єру на початку 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення він долучився до Сил оборони України, а у вересні 2026 року демобілізувався з військової служби.

Еліна Світоліна нещодавно розповіла, що розлучається зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом. Однією з причин кризи у стосунках українка назвала психологічні наслідки війни.