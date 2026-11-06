Світоліна з'явилася у розкішному образі на фотосесії WTA

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Напередодні старту змагань організатори традиційно влаштували фотосесію за участю найкращих тенісисток сезону. Однак цього разу захід відбувся за незвичним сценарієм через принципову позицію українки щодо представниць Росії та Білорусі, передає 24 Канал.

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В якому образі Світоліна з'явилася на фотосесії WTA Finals-2026

Українка обрала для фотосесії вбрання від відомого американського бренду Tom Ford. Світоліна позувала не в загальній компанії восьми учасниць, а в окремій четвірці. Компанію їй склали представниця Казахстану Єлена Рибакіна, американка Коко Гофф та чешка Кароліна Мухова.

Еліна Світоліна перед Підсумковим турніром/ Фото WTA

Річ у тім, що цього року організатори вперше відмовилися від традиційного спільного фото всіх учасниць. Причиною стала відмова Світоліної фотографуватися поруч із тенісистками з Росії та Білорусі.

В інтерв'ю Vogue українка також розповіла про свої захоплення та джерела натхнення. Зокрема, у дитинстві її рольовою моделлю був легендарний американський тенісист Андре Агассі.

Світоліна розповіла про улюблену музику та підготовку до матчів

Тенісистка зізналася, що перед поєдинками використовує різні способи психологічного налаштування: медитацію, мотиваційні відео та музику. Серед її улюблених виконавців – AC/DC, Eminem та Red Hot Chili Peppers.

Також Еліна захоплюється ментальністю легендарного баскетболіста Кобі Браянта, який умів входити в особливий психологічний стан перед матчами.

Зараз Світоліна готується до заключного турніру сезону разом із колишнім українським тенісистом Сергієм Стаховським. Він тимчасово замінив її постійного наставника Ендрю Беттлса, який не зміг приїхати через швидке поповнення в родині.

Свій виступ на WTA Finals-2026 українка розпочне 9 листопада матчем проти "нейтральної" тенісистки Мірри Андрєєвої.