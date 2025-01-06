"Вернуться на вершину": Свитолина рассказала о целях на новый сезон

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина прошлый сезон завершила досрочно из-за травмы. Теннисистка восстановилась и вскоре вернется на корт.

30-летняя спортсменка поделилась мыслями относительно своего будущего. Она также рассказала о своих амбициях и целях на новый сезон, сообщает 24 канал со ссылкой на Sports Illustrated.

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Цели Свитолиной на новый сезон

Элина Свитолина рассказала, что главная цель на новый сезон в первую очередь собственное здоровье. Украинская теннисистка отметила, что в последние годы у нее были определенные проблемы с самочувствием.

Несмотря на это, она смогла завершить два сезона подряд среди 30 лучших теннисисток мира. Однако, Свитолина планирует еще больше улучшить свои результаты на корте.

Возвращение в десятку лучший – это большая цель для меня, и я делаю все возможное, чтобы подготовить свое тело и разум к предстоящим испытаниям. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы быть готовой для этого физически, а потом – быть готовой использовать те шансы, которые позволят вернуться на вершину,

– рассказала теннисистка.

Отметим, что сейчас Элина Свитолина готовится к выступлениям на престижном турнире Australian Open 2025 в Мельбурне. Также украинская теннисистка 8 января сыграет благотворительный матч против китаянки Чжен Циньвэнь.