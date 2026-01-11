Свитолина победила на турнире в Окленде, завоевав 19-й трофей в карьере
- Элина Свитолина победила Ван Синьюй в финале турнира WTA 250 в Окленде, завоевав свой 19-й трофей.
- Свитолина выиграла матч со счетом 6:3, 8:6, продемонстрировав великолепную игру и осуществив камбэк во втором сете.
В воскресенье, 11 января, в Окленде (Новая Зеландия) состоялся финал турнира WTA 250. В решающем матче Элина Свитолина сыграла против Ван Синьюй.
Украинская теннисистка выиграла в 19 из 23 финалах в своей карьере. Матч длился 1 час 44 минуты, сообщает 24 канал.
Как прошел матч Свитолина – Синьюй?
В первом сете Свитолина продемонстрировала великолепную игру и дала почувствовать сопернице, что она входит в топ-20 мира. Первая ракетка Украины полностью контролировала ситуацию и в итоге победили – 6:3.
Второй сет выдался сложнее для украинки, ведь китаянка проявила характер. Свитолина проигрывала 0:3, но собралась и смогла совершить камбэк – 8:6, завоевав очередной трофей.
Статистика матча. Свитолина 7 раз подала навылет и допустила 3 двойных ошибки. Синьюй за игру осуществила 5 эйсов и допустила 1 двойную ошибку.
Видеообзор матча Свитолина – Синьюй:
Как Свитолина добралась до финала WTA 250?
Украинская теннисистка начала турнире с 1/16 финала. Свитолина в двух сетах победила Варвару Грачеву.
В следующих двух играх украинка одолела Кэти Бултер и Сонай Картал, а в полуфинале победила Иву Йович.
Отметим, что за турнир Свитолина заработала 283 тысячи долларов.