Свитолина победила на турнире в Окленде, завоевав 19-й трофей в карьере

В воскресенье, 11 января, в Окленде (Новая Зеландия) состоялся финал турнира WTA 250. В решающем матче Элина Свитолина сыграла против Ван Синьюй.

Украинская теннисистка выиграла в 19 из 23 финалах в своей карьере. Матч длился 1 час 44 минуты, сообщает 24 канал.

Читайте также Муж Свитолиной с 3-летней дочерью очаровали сеть образами супергероев

Как прошел матч Свитолина – Синьюй?

В первом сете Свитолина продемонстрировала великолепную игру и дала почувствовать сопернице, что она входит в топ-20 мира. Первая ракетка Украины полностью контролировала ситуацию и в итоге победили – 6:3.

Второй сет выдался сложнее для украинки, ведь китаянка проявила характер. Свитолина проигрывала 0:3, но собралась и смогла совершить камбэк – 8:6, завоевав очередной трофей.

Статистика матча. Свитолина 7 раз подала навылет и допустила 3 двойных ошибки. Синьюй за игру осуществила 5 эйсов и допустила 1 двойную ошибку.

Видеообзор матча Свитолина – Синьюй:

Как Свитолина добралась до финала WTA 250?