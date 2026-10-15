Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина провела матч на турнире серии WTA 1000 в китайском городе Ухань. Наша соотечественница одержала победу над местной спортсменкой.

В матче 1/8 финала шестая ракетка мира из Украины сыграла против китайской спортсменки Ханью Гуо, занимающей 240-е место в мировом рейтинге. О результате и ходе поединка сообщает 24 Канал.

Как Свитолина сыграла в Ухане

С первых геймов украинская теннисистка начала выигрывать геймы на подаче соперницы. В первом сете китаянка не сумела взять ни одного гейма на своей подаче – 6:1 в пользу Свитолиной.

Элина Свитолина – Ханью Гуо – 2:0 (6:1, 6:4)

К радости местной публики, во втором сете между теннисистками завязалась настоящая борьба. Начиная с пятого гейма этого сета Гуо дважды выходила вперед с брейком, однако реализовать собственное преимущество так и не сумела. Свитолина победила – 6:1, 6:4.

Что дальше для Свитолиной в Ухане

В четвертьфинале наша соотечественница сразится с победительницей итальянско-британского противостояния Ясмин Паолини – Сонай Картал. Отметим, что Свитолина недавно обыграла итальянскую теннисистку на Кубке Билли Джин Кинг. Там сборная Украины дошла до финала.

В четвертьфинале украинка будет бороться за то, чтобы как минимум повторить свой лучший результат в Ухане. В 2014 году Свитолина дошла здесь до полуфинала, где уступила Петре Квитовой из Чехии.