В заключительный день Кубка Билли Джин Кинг украинская команда осталась со "сребром". Своими эмоциями после турнира с журналистами поделилась Элина Свитолина, пишет 24 Канал.

Что сказала Свитолина после Кубка Билли Джин Кинг

Первая ракетка Украины провела два тяжелых и равных сета против Линды Носковой (3:6, 6:7). Свитолина отметила, что не реализовала свои возможности.

Да, мне кажется, у меня были шансы в обоих сетах. Если честно, в первом сете особенно – когда мне удалось сделать брейк. Но потом она сыграла действительно очень хорошо. Конечно, это был теннис с очень высокой интенсивностью и большим риском,

– сказала Элина.

Украинская теннисистка также высоко оценила игру всей сборной.

"Так, сегодня для нас был непростой день. Но я очень горжусь командой и всей работой, которую мы проделали в этом году. Мы сделали еще один шаг к тому, чтобы стать здесь чемпионками, но в этом году этого не случилось. Мы очень мотивированы вернуться в следующем году и выступить еще лучше", – добавила Свитолина.

Отметим, что в первом матче дня Ангелина Калинина уступила Каролине Муховой – 2:6, 3:6.

Призерами главного теннисного турнира сборных в составе "сине-желтых" стали: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Катарина Завацкая.

Что дальше для украинского тенниса

Сборная Украины останется в списке 16 сильнейших сборных мира и весной следующего года начнет борьбу за Кубок Билли Джин Кинг-2027.

Элина Свитолина, Ангелина Калинина, а также Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур на следующей неделе примут участие в турнире WTA 1000 в Пекине.

Марта Костюк пропустит соревнования из-за травмы. Ранее она не смогла присоединиться к сборной Украины в Китае.