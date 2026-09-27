Завершальний день Кубка Біллі Джин Кінг залишив українську команду зі "сріблом". Емоціями після турніру зі журналістами поділилася Еліна Світоліна, пише 24 Канал.

Що сказала Світоліна після Кубка Біллі Джин Кінг

Перша ракетка України провела два важкі та близькі партії проти Лінди Носкової (3:6, 6:7). Світоліна зауважила, що не використала власні можливості.

Так, мені здається, у мене були шанси в обох сетах. Якщо чесно, у першому сеті особливо – коли мені вдалося зробити брейк. Але потім вона зіграла справді дуже добре. Звичайно, це був теніс із дуже високою інтенсивністю і великим ризиком,

– сказала Еліна.

Українська тенісистка також високо оцінила гру усієї збірної.

"Так, сьогодні для нас був непростий день. Але я дуже пишаюся командою і всією роботою, яку ми виконали цього року. Ми зробили ще один крок до того, щоб стати тут чемпіонками, але цього року цього не сталося. Ми дуже мотивовані повернутися наступного року і виступити ще краще", – додала Світоліна.

Зазначимо, що у першому матчі дня Ангеліна Калініна поступилась Кароліні Муховій – 2:6, 3:6.

Призерками головного тенісного турніру збірних у складі «синьо-жовтих» стали: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Людмила Кіченок та Катаріна Завацька.

Що далі для українського тенісу

Збірна України залишиться у списку 16 найсильніших збірних світу та навесні наступного року розпочне боротьбу за Кубок Біллі Джин Кінг-2027.

Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, а також Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Дарія Снігур наступного тижня візьмуть участь у турнірі WTA 1000 у Пекіні.

Марта Костюк пропустить змагання у зв’язку із травмою. Раніше вона не змогла доєднатись до збірної України у Китаї.