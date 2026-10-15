У матчі 1/8 фіналу шоста ракетка світу з України зіграла проти китайської спортсменки Ханьї Гуо, яка посідає 240-й щабель світового рейтингу. Про результат та перебіг поєдинку повідомляє 24 Канал.

Як Світоліна зіграла в Ухані

З перших геймів українська тенісистка почала вигравати гейми на подачі суперниці. У першій партії китаянка не зуміла здобути жодного гейму на власній подачі – 6:1 Світоліна.

Еліна Світоліна – Ханью Гуо – 2:0 (6:1, 6:4)

На радість місцевій публіці певна боротьба між тенісистками зав’язалась у другій партії. Починаючи з п'ятого гейму цього сету Гуо двічі виходила вперед з брейком, однак реалізувати власну перевагу так і не зуміла. Світоліна перемогла – 6:1, 6:4.

Що далі для Світоліної в Ухані

У чвертьфіналі наша землячка позмагається з переможницею італійсько-британського протистояння Ясмін Паоліні – Сонай Картал. Зазначимо, що спортсменку з Італії Світоліна перемагала нещодавно на Кубку Біллі Джин Кінг. Там збірна України дійшла до фіналу.

У чвертьфіналі українка побореться за те, щоб щонайменше повторити свій найкращий результат в Ухані. У 2014-му Світоліна дісталася тут до півфіналу, де програла Петрі Квітовій з Чехії.