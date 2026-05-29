Первая ракетка Украины уверенно вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, одержав победу в двух сетах – 6:2, 6:3. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Может зайти очень далеко": легендарный теннисист оценил шансы Свитолиной на Ролан Гаррос

Как прошел матч Свитолиной против Корпач?

Игра завершилась за 1 час и 31 минуту. За это время Свитолина ни разу не подала навылет и сделала лишь одну двойную ошибку. Это была дебютная очная встреча теннисисток на корте.

Напомним, что в прошлом круге немецкая спортсменка одолела Ван Синьюй из Китая, а Элина оказалась сильнее испанки Кейтлин Кеведо.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Одесситка стала второй представительницей Украины в 1/8 финала Ролан Гаррос-2026, присоединившись к Марте Костюк. К слову, личным рекордом Элины на французском мэйджоре является четвертьфинал, где она играла уже пять раз.

Кто следующая соперница Свитолиной?

Следующая соперница Свитолиной определится в поединке между американкой Пейтон Стернс и швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.