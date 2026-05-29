Перша ракетка України впевнено вийшла до четвертого кола Відкритого чемпіонату Франції, здобувши перемогу у двох сетах – 6:2, 6:3. Про це повідомляє 24 Канал.

Як пройшов матч Світоліної проти Корпач?

Гра завершилася за 1 годину та 31 хвилину. За цей час Світоліна жодного разу не подала навиліт і зробила лише одну подвійну помилку. Це була дебютна очна зустріч тенісисток на корті.

Нагадаємо, що в минулому колі німецька спортсменка здолала Ван Сіньюй з Китаю, а Еліна виявилася сильнішою за іспанку Кейтлін Кеведо.

Одеситка стала другою представницею України в 1/8 фіналу Ролан Гаррос-2026, приєднавшись до Марти Костюк. До слова, особистим рекордом Еліни на французькому мейджорі є чвертьфінал, де вона грала вже п'ять разів.

Хто наступна суперниця Світоліної?

Наступна суперниця Світоліної визначиться в поєдинку між американкою Пейтон Стернс та швейцарською тенісисткою Беліндою Бенчич.