Свитолина совершила камбэк после 0:6 в первом сете и вышла во второй круг WTA 1000 в Дохе

Элина Свитолина стартовала в основной части турнира WTA 1000 в катарской Дохе. Украинская теннисистка в зрелищном матче смогла пробиться в следующий раунд тысячника.

Маркета Вондроушова – Элина Свитолина 6:0, 2:6, 5:7

Сегодня, 10 февраля, Элина Свитолина сыграла против Маркеты Вондроушовой на старте WTA 1000 в Дохе. Экс-первая ракетка Украины впервые за шесть лет выиграла у чешской спортсменки в очном противостоянии, сообщает 24 канал.

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Непростой матч для Свитолиной

Элина Свитолина неудачно начала матч против Маркеты Вондроушовой. Украинская теннисистка проиграла в сухую чешской сопернице в первом сете, не взяв ни одного из геймов.

Вторая партия для экс-первой ракетки Украины выдалась немного легче. Элина смогла собраться с силами и восстановила паритет в игре против оппонентки из Чехии, выиграв сет со счетом 6:2.

В финальной части матча состоялась настоящая рубка между Элиной Свитолиной и Маркетой Вондроушовой. Ни одна из теннисисток не намеревалась сдаваться, выдав зрелищный третий сет, но украинка смогла вырвать победу – 5:7.

Статистические данные. Элина Свитолина за матч только один раз подала навылет, тогда как Маркета Вондроушова выполнила четыре эйса. Чешская спортсменка допустила четыре двойных ошибки – у украинки на одну меньше.

Напомним, что теннисистки в седьмой раз пересеклись на корте – общий счет стал 4:3 в пользу украинки. В следующем раунде WTA 1000 в катарской Дохе Элина Свитолина сыграет против американки Джессики Пегулы.