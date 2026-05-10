Скандал в Норвегии: двукратного чемпиона мира, который писал "Слава Украине", выгнали из сборной

Норвежский биатлон всколыхнуло резонансное решение по Эндре Стремсгейму. Двукратный чемпион мира неожиданно не попал в основной состав команды на новый сезон, несмотря на громкие успехи в прошлом.

Стремсгейм, который неоднократно демонстрировал поддержку Украине, в частности публиковал слова "Слава Украине", оказался вне главной сборной Норвегии. Такое решение федерации стало одной из самых обсуждаемых тем в биатлонной среде, пишет "Obozrevatel".

Смотрите также Скандальная олимпийская чемпионка выбирает новый путь: неожиданный шаг после окончания карьеры

Почему отсеяли биатлониста?

Эндре Стремсгейм был одним из самых ярких представителей норвежского биатлона последних лет. На его счету два титула чемпиона мира, а также статус одного из самых стабильных спортсменов команды.

Впрочем, тренерский штаб принял неожиданное решение не включать его в основную национальную команду. В Норвегии объяснили это жесткой конкуренцией и курсом на обновление состава, хотя болельщики восприняли новость как настоящую сенсацию.

По информации kommunikasjon, Стремсгейм не попал ни в основную группу, ни в состав резерва.

Поддержка Украины сделала его особенным для фанов

Стремсгейм получил уважение не только благодаря результатам на трассе, но и из-за своей открытой позиции по Украине. Его слова поддержки во время полномасштабной войны вызвали одобрение среди украинских болельщиков.

Сам биатлонист раскритиковал решение федерации. В комментарии NRK он назвал происходящее,, "хаотичной сменой парадигмы" и заявил, что критерии отбора стали непредсказуемыми.

Спортивный директор сборной Ларс Меланд объяснил решение результатами последних двух сезонов. В федерации отметили, что неудачный сезон-2025/26, болезни и потеря формы повлияли на итоговый выбор.

При этом Стремсгейм сохранил прямую квоту на участие в чемпионате мира-2027 в Отепя как действующий чемпион мира в масс-старте. Готовиться к турниру он будет вне структуры национальной команды.