Выпил кофе возле Ровно и здоровался с военными: как Джошуа встретили в Украине
- Британский боксер Энтони Джошуа впервые посетил Украину по приглашению Александра Усика, общался с местными жителями и военными, а также посетил неформальные локации.
- Во время визита Джошуа останавливался на Ровенщине, где его узнали и фотографировались с ним, а также получил шеврон от одного из военных.
Британский боксер Энтони Джошуа впервые посетил Украину по приглашению Александра Усика. Звездного гостя тепло встретили не только в Киеве, но и в регионах, в частности на Ровенщине.
Во время визита экс-чемпион мира увидел жизнь украинцев в военное время и пообщался с военными. Джошуа также успел посетить несколько неформальных локаций и познакомиться с местной культурой, сообщает 24 Канал.
Как встретили Джошуа на Ровенщине?
Во время путешествия по Украине Энтони Джошуа останавливался на Ровенщине, где выпил кофе в одной из АЗС вблизи областного центра. Визит британца не афишировался заранее, однако его быстро узнали местные жители, которые охотно фотографировались с боксером.
Энтони Джошуа на одной из АЗС возле Ровно/Фото из соцсетей
По словам очевидцев, спортсмен вел себя открыто и дружелюбно, охотно общался с украинцами и интересовался их повседневной жизнью. Такая неформальная остановка стала одной из самых обсуждаемых частей его поездки.
Встречи с военными и поддержка Украины
Отдельное внимание во время визита Джошуа уделил общению с украинскими военными. Он здоровался с защитниками, благодарил их за службу и фотографировался на память.
Один из военнослужащих подарил боксеру шеврон.
Поездку организовал чемпион мира Александр Усик, который пригласил бывшего соперника увидеть Украину собственными глазами и показать ему жизнь страны во время войны.
Британский боксер неоднократно подчеркивал, что давно хотел посетить Украину, чтобы лично понять, что происходит в государстве, которое уже несколько лет противостоит российской агрессии.
Чем известен Энтони Джошуа?
- Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям IBF (2016 – 2019, 2019 – 2021), WBA Super (2017 – 2019, 2019 – 2021), IBO (2017 – 2019, 2019 – 2021) и WBO (2018–2019, 2019 – 2021). В общем победил 9 бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе.
- Олимпийский чемпион в супертяжелом весе 2012 года.
- Британец победил Владимира Кличко, но потом дважды проиграл Александру Усику.
- В конце прошлого года Джошуа попал в ДТП в Нигерии, в результате которого погибли тренеры британца.