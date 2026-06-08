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Sport News 24 Бокс "Сейчас он готов": Джошуа назвал боксера, который может затмить Усика
8 июня, 21:45
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"Сейчас он готов": Джошуа назвал боксера, который может затмить Усика

Николай Брежицкий

Энтони Джошуа неожиданно выделил нового претендента на трон супертяжелого веса. Британец убежден, что этот боксер уже готов бросить вызов Александру Усику.

Экс-чемпион мира назвал нового гегемона в хевивейте. Британец считает, что Агит Кабаел уже сейчас готов к чемпионскому уровню, сообщает The Ring.

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Что сказал Джошуа о Кабаэле?

Джошуа отметил, что готовность Кабаела подтверждает уже сам факт его желания встретиться с Усиком. По словам британца, немец давно находится среди элиты дивизиона и имеет все качества для борьбы за высшие титулы.

Агит уже давно в боксе, и сейчас он готов. Я не могу дождаться, чтобы это увидеть. Я думаю, он сможет справиться с этой мишенью на спине. У него есть потенциал, чтобы господствовать в супертяжелом весе. Мы не видим в нем ни одной уязвимости, 
– заявил Джошуа.

Почему именно он может стать проблемой для Усика?

Кабаел остается непобедимым на профессиональном ринге и владеет титулом временного чемпиона WBC. В последние годы он одержал ряд громких побед и закрепился среди лучших боксеров дивизиона.

Джошуа считает, что настоящим испытанием для немца станет статус чемпиона, ведь тогда все внимание конкурентов будет приковано именно к нему. В то же время британец убежден, что Кабаел способен справиться с таким давлением.

Сейчас Кабаел является одним из главных кандидатов на поединок против Усика. Сам немец неоднократно заявлял, что готов выйти в ринг хоть сейчас и стремится провести титульный бой именно против украинца.

Александр Усик после победы над Рико Верховеном заявил, что готов драться с любым соперником. С Агитом Кабаелом украинец даже провел символическую дуэль взглядов.

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