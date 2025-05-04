Сейчас бывший чемпион мира должен перенести операцию перед возвращением на ринг. Однако британец продолжает подогревать интерес, намекнув на бой против Тайсона Фьюри, сообщает 24 канал.

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Джошуа о бое с Фьюри

Энтони Джошуа мечтает о шансе встретиться в бою с Тайсоном Фьюри. Британский боксер оценил возможность проведения долгожданного поединка с "Цыганским королем".

По словам Эй Джея, он готов разделить ринг с Фьюри, заявив, что все зависит от Тайсона.

Я тренируюсь, потому что это моя жизнь. Я дерусь, потому что это моя жизнь. Поэтому так, бой с Фьюри состоится скоро – когда он будет готов,

– сказал Джошуа.

Напомним, что Тайсон Фьюри проиграл Александру Усик в реванше 21 декабря 2024 года. В начале января 2025 года, на фоне двух поражений от украинца, "Цыганский король" объявил о завершении карьеры.

Энтони Джошуа в последний раз дрался осенью прошлого года. Эй Джей неожиданно проиграл нокаутом в 5 раунде Даниэлю Дюбуа в бою за вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.