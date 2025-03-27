"Теперь зависит от Усика": промоутер назвал следующего соперника Джошуа

Энтони Джошуа еще не определился со следующим соперником. В частности, британский боксер восстанавливается от травмы, которую получил на недавней тренировке.

Промоутер Эдди Хирн оценил ситуацию, которая сложилась в хевивейте. Функционер также назвал возможного оппонента Эй Джея, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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С кем может подраться Эй Джей

Эдди Хирн отметил, что Энтони Джошуа хотел драться против Тайсона Фьюри. Однако "Цыганский король" в начале 2025 года принял решение о завершении боксерской карьеры.

Также Эй Джей может подраться против Даниэля Дюбуа. Однако "Динамит" намерен провести реванш с Александром Усиком. Однако в этой ситуации нет ясности, ведь украинца обязали защищать титул WBO в бою против Джозефа Паркера.

Теперь все зависит от Усика. Если он не захочет встречаться с Джозефом Паркером, а пойдет на Дюбуа, то мы будем знать нашего следующего соперника. В таком случае Джошуа выйдет на ринг против новозеландца,

– сказал Хирн.

Напомним, что последний раз Энтони Джошуа дрался осенью 2024 года. Тогда Эй Джей потерпел сокрушительное поражение от Даниэля Дюбуа, оказавшись в нокауте в пятом раунде поединка.