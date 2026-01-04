Джошуа впервые вышел на связь после смертельного ДТП

В конце 2025 года Энтони Джошуа попал в жуткую аварию во время своего пребывания в Нигерии. Британский боксер наконец вышел на связь.

Энтони Джошуа 4 января выложил свою первую фотографию в инстаграме после ужасной аварии. Британский супертяжеловес восстанавливается физически и морально в кругу близких, передает 24 Канал.

Что выложил Джошуа?

Бывший соперник Александра Усика не стал придумывать больших текстов, а лаконично подписал оба фото.

Мои братья-охранники,

– подписал фото боксер.

Джошуа назвал братьями-охранниками своих тренеров-друзей, которые погибли в этом ДТП в Нигерии – Латифа "Латца" Айоделе и Сина Гами.

Что известно об аварии с участием Джошуа?

Авария произошла на автомагистрали Лагос-Ибидан в Макуни, штат Огун 29 декабря 2025 года, когда внедорожник Lexus превысил скорость, пойдя на обгон, потерял управление и влетел в грузовик, который стоял на обочине.

Джошуа госпитализировали в частную больницу и выписали домой 1 января 2026 года. Также в ДТП выжил водитель авто, в котором находился Энтони. После выписки водителя взяли под стражу, выдвинув ему аж четыре обвинения. Энтони же вместе с матерью поехал в похоронное бюро, где они отдали дань уважения погибшим перед репатриацией тел в Великобританию.

Портал The Guardian Nigeria сообщал, что есть две вероятные причины аварии – превышение скорости и техническая неисправность (внезапный прорыв шины).

Боец UFC Брайс Митчелл внезапно обвинил Джейка Пола, который 20 декабря 2025 года проиграл нокаутом Джошуа, в гибели тренеров Энтони.

Как ДТП может повлиять на карьеру Джошуа?

Портал GB News сообщал, что полученные травмы у Энтони могут быть значительно серьезнее, чем ранее сообщалось в официальных органах.

В то же время промоутер Фрэнк Уоррен предположил, что эта авария может не только сорвать возможную британскую битву Джошуа против Тайсона Фьюри, но и вообще глобально повлиять на боксерскую карьеру Эй Джея.

"Я даже не знаю, будет ли он иметь желание снова выходить в ринг или вообще еще будет боксировать. Это то, на что может ответить только время", – говорил известный промоутер.