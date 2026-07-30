"Потребовалось 15 секунд, чтобы пропустить апперкот": эксперт оценил работу Джошуа с командой Усика

Британский тренер Дэйв Колдвелл поделился своим мнением о выступлении Энтони Джошуа после его победы над Кристианом Пренгой. Также он оценил перспективы боксера в поединке против Тайсона Фьюри.

По словам Колдвелла, главным недостатком Джошуа на протяжении всей карьеры была недостаточная устойчивость к ударам. Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу talkSPORT Boxing.

Как Колдвелл оценил работу команды Усика с Джошуа

Он отметил, что в настоящее время боксер работает с командой Александра Усика, которая пытается улучшить его защитные навыки, однако изменения пока не принесли желаемого результата.

Все, кто работал с "Эй Джей", знают, что у него никогда не было идеальной устойчивости к ударам. Очевидно, они искали способы защитить его подбородок. Сейчас он работает с командой Усика, которая уделяет большое внимание защите, но ему понадобилось всего 10 – 15 секунд, чтобы пропустить апперкот,

– сказал Колдвелл.

Какой прогноз дал британский тренер на бой Джошуа – Фьюри

Тренер считает, что в бою против Тайсона Фьюри Джошуа не стоит делать ставку на технический бокс. По его мнению, единственным шансом может стать агрессивное начало поединка и попытка завершить бой досрочно.

Он не сможет перебоксировать Тайсона Фьюри. Если у Фьюри осталась хотя бы часть прежних качеств, Джошуа не выиграет у него по очкам. Ему нужно рисковать, с самого начала идти вперед, наносить мощные удары и посмотреть, что будет. Это опасно, но если он будет просто боксировать, Фьюри все равно найдет свой шанс,

– добавил эксперт.

Напомним, 25 июля Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу во втором раунде. При этом албанец сенсационно дважды отправил британца в нокдаун уже на старте поединка. Этот бой стал для Джошуа промежуточным этапом подготовки к встрече с Фьюри, которая запланирована на конец 2026 года.