За словами Колдвелла, головним недоліком Джошуа протягом усієї кар'єри була недостатня стійкість до ударів. Про це він заявив в інтерв'ю ютуб-каналу talkSPORT Boxing.

Як Колдвелл оцінив роботу команди Усика з Джошуа

Він зазначив, що нині боксер працює з командою Олександра Усика, яка намагається покращити його захисні навички, однак зміни поки не дали бажаного результату.

Усі, хто працював з "Ей Джеєм", знають, що він ніколи не мав найкращої стійкості до ударів. Очевидно, вони шукали способи захистити його підборіддя. Зараз він працює з командою Усика, яка приділяє велику увагу захисту, але йому знадобилося лише 10 – 15 секунд, щоб пропустити аперкот,

– сказав Колдвелл.

Який прогноз дав британський тренер на бій Джошуа – Ф'юрі

Тренер вважає, що у бою проти Тайсона Ф'юрі Джошуа не варто робити ставку на технічний бокс. На його думку, єдиним шансом може стати агресивний початок поєдинку та спроба завершити бій достроково.

Він не зможе перебоксувати Тайсона Ф'юрі. Якщо у Ф'юрі залишилася хоча б частина колишніх якостей, Джошуа не виграє в нього за очками. Йому потрібно ризикувати, від самого початку йти вперед, завдавати потужних ударів і подивитися, що буде. Це небезпечно, але якщо він просто боксуватиме, Ф'юрі все одно знайде свій шанс,

– додав експерт.

Нагадаємо, 25 липня Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу у другому раунді. При цьому албанець сенсаційно двічі відправив британця в нокдаун уже на старті поєдинку. Цей бій став для Джошуа проміжним етапом підготовки до зустрічі з Ф'юрі, яка запланована на кінець 2026 року.