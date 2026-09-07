Джошуа должен был готовиться к поединку с Фьюри под руководством украинского тренера Егора Голуба. Однако Шейн Фьюри намекнул, что это сотрудничество якобы уже завершено, пишет 24 Канал.

Работает ли Джошуа с украинцами

"Эй-Джей" не объявлял об изменениях в своем окружении по сравнению с тренировочным лагерем, который он прошел перед боем-возвращением с Кристианом Пренгой.

Зато Шейн Фьюри, брат Тайсона, заявил, что Джошуа "бегает по всему миру в поисках нового тренера". Якобы с украинской командой бывший чемпион больше не взаимодействует.

При этом сам Фьюри признает, что "слышал об этом от людей и видел в интернете". "Возможно, это такая же чепуха, как и то, что Тайсон не хочет, чтобы бой проходил в Лондоне", – добавил брат тяжеловеса.

Как британцы относятся к украинской команде Джошуа

Украинский промоутер и менеджер Сергей Лапин обращал внимание на то, как в Соединенном Королевстве реагируют на то, что один из самых популярных боксеров вместо британского наставника начал работать с украинцем.

По словам Лапина, этот факт вызвал у родоначальников современного бокса настоящую панику. Поэтому распространение слухов о том, что Джошуа уволил украинского тренера, может быть частью дезинформационной кампании.