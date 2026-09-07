Джошуа мав би готуватися до протистояння із Ф'юрі під керівництвом українського тренера Єгора Голуба. Але Шейн Ф'юрі натякнув, що ця співпраця вже нібито завершена, пише 24 Канал.

Чи працює Джошуа з українцями

"Ей-Джей" не анонсував зміни у своєму оточенні порівняно з тренувальним табором, який він пройшов перед боєм-поверненням з Крістіаном Пренгою.

Натомість Шейн Ф'юрі, брат Тайсона, заявив, що Джошуа "бігає по всьому світу у пошуках нового тренера". Нібито з українською командою колишній чемпіон більше не взаємодіє.

При цьому сам Ф'юрі визнає, що "чув це від людей і бачив в інтернеті". "Можливо, це така ж нісенітниця, як і те, що Тайсон не хоче, щоб бій проходив у Лондоні", – додав брат важковаговика.

Як британці ставляться до української команди Джошуа

Український промоутер і менеджер Сергій Лапін звертав увагу на те, як у Сполученому Королівстві реагують на те, що один з найпопулярніших боксерів замість британського наставника почав працювати з українцем.

За словами Лапіна, цей факт викликав у родоначальників сучасного боксу справжню паніку. Тож поширення чуток про те, що Джошуа покинув українського тренера, може бути частиною дезінформаційної кампанії.