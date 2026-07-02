Британцу предложили выбрать, кого из своих бывших соперников он считает самым сильным. Несмотря на два поражения от Александра Усика, Джошуа отдал предпочтение не ему, пишет "24 Канал".

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Кого Джошуа считает своим сильнейшим соперником?

Во время одного из интервью "Эй-Джея" попросили в формате блиц ответить на несколько вопросов. Первый из них касался того, кого Джошуа может назвать самым сильным боксером из своих бывших соперников.

Энтони долго не думал: он практически сразу ответил, что таким соперником для него является Владимир Кличко. 29 апреля 2017 года британец техническим нокаутом в 11-м раунде победил украинца и завоевал титулы WBA, IBF и IBO. Для младшего из братьев Кличко это был последний бой в профессиональной карьере.

Кто побеждал Джошуа на ринге?

Очевидно, "Эй-Джей" хотел сделать себе комплимент, ведь якобы с первой же попытки победил того боксера, который был для него самым неудобным соперником.

Однако есть как минимум три претендента на звание сильнейших соперников Джошуа, ведь им удалось его победить. Первым стал Энди Руис в 2019 году, однако Энтони сразу же смог взять реванш у американца мексиканского происхождения.

Затем последовали два поражения от Александра Усика, первое из которых – единогласным решением судей, а второе – раздельным.

В конце концов Джошуа нокаутировал его соотечественник Даниэль Дюбуа в сентябре 2024 года, бой тогда завершился в 5-м раунде, а Энтони побывал в нокдауне целых три раза.