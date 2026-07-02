Британцю запропонували обрати, кого зі своїх колишній опонентів він вважає найсильнішим. Попри дві поразки від Олександра Усика, Джошуа надав перевагу не йому, пише 24 Канал.

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Кого Джошуа вважає своїм найсильнішим суперником?

Під час одного з інтерв'ю "Ей-Джея" попросили у форматі бліц відповісти на кілька запитань. Перше з них стосувалося того, кого Джошуа може назвати найсильнішим боксером зі своїх колишніх суперників.

Ентоні довго не думав: він практично одразу сказав, що таким опонентом для нього є Володимир Кличко. 29 квітня 2017 року британець технічним нокаутом в 11 раунді здолав українця і здобув титули WBA, IBF та IBO. Для молодшого з братів Кличків це був останній поєдинок у професійній кар'єрі.

Хто перемагав Джошуа у ринзі?

Очевидно, "Ей-Джей" хотів зробити собі комплімент, адже нібито з першої ж спроби переміг того боксера, який був для нього найбільш незручним.

Проте є щонайменше три претенденти на те, щоб вважатися найсильнішими суперниками Джошуа, адже їм вдалося його побити. Першим став Енді Руїс у 2019 році, проте Ентоні одразу ж зміг взяти в американця мексиканського походження реванш.

Потім були дві поразки Олександру Усику, перша з яких – одностайним рішенням суддів, а друга вже з розділеним рішенням.

Зрештою Джошуа нокаутував його співвітчизник Даніель Дюбуа у вересні 2024 року, бій тоді завершився у 5 раунді, а Ентоні побував в нокдауні аж тричі.