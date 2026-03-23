Джошуа засветился на фото с одиозным украинским депутатом

Британский боксер Энтони Джошуа во время поездки в Украину сфотографировался с одиозным нардепом Николаем Тищенко. Снимок быстро вызвал волну обсуждений в сети.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе прибыл в Украину по приглашению Александра Усика и посетил ряд мероприятий в Киеве. Во время одного из них спортсмен встретился с украинским политиком, который неоднократно попадал в скандалы, сообщает 24 Канал.

Что известно о встрече Джошуа с Тищенко?

Во время пребывания в столице Джошуа сфотографировался с народным депутатом Николаем Тищенко. Политик обнародовал совместный снимок в соцсетях, чем сразу привлек внимание пользователей.

Удалось перекинуться несколькими словами с Энтони Джошуа. Я сказал ему, что он really king men. А он сказал, что ему очень нравится Украина и он искренне желает нам победы и мира,

– написал политик на своей странице в инстаграме.

Тищенко неоднократно оказывался в центре громких скандалов, в частности из-за поездок за границу во время войны и уголовных производств, поэтому появление его рядом с известным боксером вызвало неоднозначную реакцию.

Джошуа приехал в Украину по приглашению Усика

Энтони Джошуа впервые посетил Украину, где провел несколько дней вместе с чемпионом мира Александром Усиком. Боксеры вместе посетили боксерский вечер, пообщались с украинскими военными и прогулялись по Киеву.

Визит британца стал громким событием для украинского спорта, ведь он является одним из самых известных боксеров современности и бывшим соперником Усика в двух чемпионских боях.

Во время своего пребывания в Украине Джошуа успел познакомиться с рядом известных бизнесменов и блогеров.

