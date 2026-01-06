Джошуа сообщил о завершении карьеры: что известно о решении боксера
- Джошуа решил завершить карьеру из-за психологической травмы после смертельного ДТП, в котором погибли его тренеры и друзья.
- Семья поддержала решение Джошуа, а сам он пообещал обеспечить родным погибших пожизненное содержание, несмотря на прекращение выступлений.
Энтони Джошуа якобы собирается завершить карьеру боксера после смертельной аварии. Психологическая травма от ДТП в Нигерии оказалась слишком сильной.
О решении своего 36-летнего племянника сообщил дядя британца Адедамола Джошуа. Семья "Эй-Джея" поддержала этот шаг, пишет 24 Канал со ссылкой на The Punch.
Смотрите также Джошуа чудом избежал смерти: что спасло жизнь боксера в смертельной аварии
Почему Джошуа уходит с профи-ринга?
По словам Ададемолы, смерть двух самых близких людей в команде Джошуа стала для супертяжа шоком, от которого трудно оправиться.
Энтони пообещал семьям Сины Гами и Латифа Айоделе обеспечить пожизненное содержание, даже несмотря на прекращение выступлений на ринге.
Как семья Джошуа реагирует на завершение выступлений?
Дядя спортсмена не скрывает, что он и другая родня очень рады, что Энтони больше не будет драться.
Каждый раз, когда он выходит на ринг, нас переполняют эмоции. Каждый раз, когда он падает, у нас словно сердце вырывается из груди. Все эти переживания во время его боев – это слишком большая травма и для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит под самые громкие овации, мы счастливы,
– сказал Ададемола.
Что сам Джошуа говорит о своем будущем?
Британец не делал официальных заявлений о прекращении карьеры или любых других планах. Недавно он впервые нарушил молчание после трагической аварии, обнародовав на своей странице в Instagram фото с собственной матерью и матерями погибших друзей.
Что известно о ДТП, в которое попал Джошуа?
По последним показаниям по делу об аварии, водитель не нарушал режим скорости. У Lexus отказали тормоза, из-за чего тот столкнулся с грузовиком.
Оказалось, что Джошуа спасла жизнь просьба водителя пересесть на заднее сиденье из-за плохой видимости бокового зеркала.