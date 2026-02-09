По данным Transfermarkt, вингер Вереса перешел в азербайджанский клуб на правах свободного агента. О заключении соглашения с Айдыном Зира сообщила на своей странице в инстаграме.
Как Айдын покинул Верес?
По сообщению официального сайта Вереса, 3 февраля 2026 года во время тренировочного сбора в Турции Эрен Айдын самовольно покинул лагерь команды, перестал выходил на связь с руководством клуба или медицинским штабом.
Представители футболиста были недовольны тем, что Верес не продал его в зимнее межсезонье, хотя поступали предложения от клубов Турции и Португалии – возможно, именно это стало мотивом для действий Айдина.
Фанаты Вереса успели в соцсетях иронично отреагировать на демарш турка, мол, тот "ушел в СЗЧ".
Что известно о новом клубе турецкого футболиста?
ФК Зира выступает в азербайджанской Премьер-лиге. Клуб является трехкратным серебряным призером чемпионата Азербайджана и двукратным финалистом Кубка.
Турецкий футболист подписал контракт с Зирой до конца текущего сезона.
Период карьеры в Вересе
- В Украину Эрен Айдын перебрался в начале сентября 2025 года. За это время турецкий вингер успел поучаствовать в 11 матчах Вереса, отличиться одним голом и отдать три результативные передачи.
- Футболист заключил контракт с Вересом сроком до 30 июня 2028 года. Айдын является воспитанником академии Галатасарая.
- До своего украинского этапа карьеры 22-летний турецкий игрок выступал исключительно у себя на родине.