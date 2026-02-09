За даними Transfermarkt, вінгер Вереса перейшов до азербайджанського клубу на правах вільного агента. Про укладання угоди з Айдином Зіра повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Як Айдин покинув Верес?

За повідомленням офіційного сайту Вереса, 3 лютого 2026 року під час тренувального збору в Туреччині Ерен Айдин самовільно залишив табір команди, перестав виходив на зв'язок з керівництвом клубу чи медичним штабом.

Представники футболіста були незадоволені тим, що Верес не продав його у зимове міжсезоння, хоча надходили пропозиції від клубів Туреччини та Португалії – можливо, саме це стало мотивом для дій Айдіна.

Фанати Вереса встигли у соцмережах іронічно відреагували на демарш турка, мовляв, той "пішов у СЗЧ".

Що відомо про новий клуб турецького футболіста?

ФК Зіра виступає в азербайджанській Прем'єр-лізі. Клуб є триразовим срібним призером чемпіонату Азербайджану та дворазовим фіналістом Кубка.

Турецький футболіст підписав контракт із Зірою до кінця поточного сезону.

Період кар’єри у Вересі