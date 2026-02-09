Нашли турка, который "ушел в СЗЧ": беглый футболист из Вереса оказался в новом клубе

Турецкий игрок Вереса Эрен Айдын подписал контракт с азербайджанской Зирой. Ранее футболист самовольно покинул расположение ровенского клуба.

По данным Transfermarkt, вингер Вереса перешел в азербайджанский клуб на правах свободного агента. О заключении соглашения с Айдыном Зира сообщила на своей странице в инстаграме.

Как Айдын покинул Верес?

По сообщению официального сайта Вереса, 3 февраля 2026 года во время тренировочного сбора в Турции Эрен Айдын самовольно покинул лагерь команды, перестал выходил на связь с руководством клуба или медицинским штабом.

Представители футболиста были недовольны тем, что Верес не продал его в зимнее межсезонье, хотя поступали предложения от клубов Турции и Португалии – возможно, именно это стало мотивом для действий Айдина.

Фанаты Вереса успели в соцсетях иронично отреагировать на демарш турка, мол, тот "ушел в СЗЧ".

Что известно о новом клубе турецкого футболиста?

ФК Зира выступает в азербайджанской Премьер-лиге. Клуб является трехкратным серебряным призером чемпионата Азербайджана и двукратным финалистом Кубка.

Турецкий футболист подписал контракт с Зирой до конца текущего сезона.

Период карьеры в Вересе