Бывшая звезда Манчестер Юнайтед и сборной Франции Эрик Кантона публично обратился к ФИФА и УЕФА. Скандальный экс-футболист призвал к бойкоту матчей с участием израильских команд.

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялось благотворительное мероприятие под названием "Вместе за Палестину". На нем выступил Эрик Кантона, который обратился к ФИФА и УЕФА применить санкции к Израилю, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Почему Кантона сравнил Палестину с Украиной?

Скандальный экс-форвард призвал отстранить от международных турниров израильские клубы и сборные. Все из-за операции ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля – 24 Канал) против террористов ХАМАС в Газе. Во время выступления Кантона провел параллель с войной в Украине, когда ФИФА и УЕФА оперативно применили санкции к России.

Через несколько дней после начала войны России в Украине ФИФА и УЕФА отстранили РФ. Теперь продолжается более 700 дней конфликт, который Amnesty International называет геноцидом, и Израиль до сих пор участвует в соревнованиях,

– заявил Кантона.

Легендарный футболист обвинил футбольные институты в двойных стандартах и призвал активных футболистов бойкотировать матчи против израильских команд.

"Почему, почему это двойные стандарты? ФИФА и УЕФА должны дисквалифицировать Израиль. Клубы во всем мире должны отказаться играть против израильских команд. Текущие игроки во всем мире должны отказаться играть против израильских команд", – сказал Кантона.

Отметим, что 59-летний француз давно поддерживает Палестину. Кантона участвует в различных акциях в поддержку частично признанного государства на Ближнем Востоке. При этом экс-звезда МЮ не комментировал преступления ХАМАС против Израиля, которые являются первопричиной операции на территории Сектора Газа.

Эрик Кантона в футболке в цветах флага Израиля

Как в Европе призывают изолировать Израиль?

Сборная Израиля участвует в отборе на ЧМ-2026, претендуя на одну из путевок на Мундиаль. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал запретить участие Израиля в спортивных соревнованиях из-за действий в Газе. Об этом пишет издание Politico.

Ряд испанских чиновников выступают за бойкот ЧМ-2026, если там будет участвовать сборная Израиля. Недавно финальный этап велогонок Vuelta по дорогам Испании был отменен из-за протеста пропалестинских сил.

Сейчас ФИФА и УЕФА воздерживаются от публичных комментариев относительно заявлений испанских политиков и Эрика Кантоны.

