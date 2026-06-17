Скончался известный французский тренер: он боролся с раком

В возрасте 58 лет скончался главный тренер французского клуба Брест Эрик Руа. Последние годы жизни он боролся с раком поджелудочной железы.

О смерти специалиста сообщает L'Equipe. Эту информацию также подтвердила его семья.

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В чем причина смерти Эрика Руа?

По словам семьи тренера, болезнь длилась более трёх с половиной лет, однако он продолжал жить и работать, не оставляя футбол.

Последние три с половиной года Эрик боролся с раком поджелудочной железы. Все это время он продолжал жить с силой, которая до сих пор поражает нас, движимый любовью к своей семье, к футболу и к своей работе, а также страстью, которая никогда его не покидала,

– говорится в заявлении близких.

C'est avec une tristesse infinie que l'UNFP vient d’apprendre la disparition d'Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois.



Milieu de terrain au parcours respecté, de Nice à l'Olympique de Marseille, en passant par Lyon, Troyes et l’Angleterre, il était devenu un technicien… pic.twitter.com/xS0znpseBv — UNFP (@UNFP) June 17, 2026

Чего добился Руа с Брестом?

Наибольшего признания он добился как главный тренер французского Бреста, который сенсационно вывел команду в Лигу чемпионов. Возглавив команду в январе 2023 года, когда она занимала 17-е место и боролась за выживание, Руа сумел не только сохранить ей место в элитном дивизионе, но и уже в сезоне 2023/2024 поднял её на историческое третье место в Лиге 1. Благодаря этому скромный клуб впервые в своей истории получил путевку в Лигу чемпионов УЕФА, несмотря на один из самых небольших бюджетов в чемпионате Франции.

За этот успех в 2024 году Эрик Руа был признан лучшим тренером сезона в Лиге 1. В сезоне 2024/2025 под его руководством Брест продолжил громко заявлять о себе в Европе, преодолев групповой этап и выйдя в 1/16 финала главного еврокубка.

Руа также долгое время работал футбольным экспертом и телекомментатором на французском телевидении.