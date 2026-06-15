О смерти спортсмена сообщила его мать Валентина Шарпар в социальной сети Facebook. У воспитанника украинского футбола осталось четверо детей.

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Что известно о смерти Шарпара?

Тело украинского футболиста сейчас находится в Греции. Мать погибшего поделилась своим горем в социальных сетях и обратилась к неравнодушным с просьбой о помощи в репатриации сына на родину:

"Сегодня мне очень нелегко писать эти слова. 2 июня трагически ушел из жизни наш дорогой и благословенный сын Вячеслав. Он оставил после себя самое дорогое наследие – четверых прекрасных детей, наших внуков. Сейчас тело Вячеслава находится в Греции. Впереди сложный путь возвращения его домой, в Украину, чтобы мы могли проводить его в последний путь по нашим христианским традициям. Впереди большие расходы на возвращение тела и похороны", – говорится в сообщении.

Семья объявила сбор средств для покрытия больших расходов, связанных с транспортировкой тела в Украину и организацией похорон.

Какие достижения за свою карьеру были у Шарпара?

Провел два матча за молодежную сборную Украины U-21. В составе Металлиста и Ворсклы становился бронзовым призером чемпионата Украины, а также дважды побеждал в Первой лиге. Во время выступлений за Ворсклу отличился голом в ворота лондонского Арсенала в матче Лиги Европы сезона 2018/2019. Профессиональную карьеру завершил в 2021 году, выступая за Волынь. Всего в УПЛ он сыграл 191 матч и забил 25 голов. Также в составе зарубежных клубов выигрывал трофеи: чемпионат Латвии с Ригой и Суперкубок Молдовы с Шерифом.