Про смерть спортсмена повідомила його мати Валентина Шарпар у соцмережі фейсбук. У вихованця українського футболу залишилося четверо дітей.

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Що відомо про смерть Шарпара?

Тіло українського футболіста наразі перебуває у Греції. Мати загиблого поділилася болем у соціальних мережах та звернулася до небайдужих із проханням про допомогу для репатріації сина на батьківщину:

"Сьогодні мені дуже непросто писати ці слова. 2 червня трагічно пішов із життя наш дорогий і благословенний син В'ячеслав. Він залишив після себе найдорожчий спадок – чотирьох прекрасних дітей, наших онуків. Зараз тіло В'ячеслава перебуває в Греції. Попереду складний шлях повернення його додому, в Україну, щоб ми могли провести його в останню путь за нашими християнськими традиціями. Попереду великі витрати на повернення тіла та поховання", – написано у повідомленні.

Родина оголосила фінансовий збір для покриття великих витрат, пов'язаних із транспортуванням тіла в Україну та організацією похорону.

Які досягнення за кар'єру були в Шарпара?

Провів два поєдинки за молодіжну збірну України U-21. У складі Металіста та Ворскли ставав бронзовим призером чемпіонату України, а також двічі здобував перемогу в Першій лізі. Під час виступів за Ворсклу відзначився голом у ворота лондонського Арсенала в матчі Ліги Європи сезону 2018/2019. Професійну кар'єру завершив у 2021 році, виступаючи за Волинь. Загалом в УПЛ зіграв 191 матч, забив 25 голів. Також у складі іноземних клубів вигравав трофеї: чемпіонат Латвії з Ригою та Суперкубок Молдови з Шерифом.