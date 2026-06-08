Медики до останнього боролися за життя журналіста, який перебував у критичному стані після нещасного випадку. На жаль, 8 червня Олександр Тингаєв помер, повідомило "Champion Radio".

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Що відомо про смерть коментатора?

Олександр Тингаєв пішов із життя через фатальний збіг обставин під час відпочинку. Наприкінці травня журналіст перебував на риболовлі, де випадково зачепив вудкою лінію високовольтних передач, інформують "Новини LIVE".

Через удар струмом чоловік отримав страшні опіки близько 90% поверхні тіла. Його екстрено госпіталізували до реанімаційного відділення, проте сьогодні серце коментатора зупинилося.

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Чим відомий Олександр Тингаєв?

Свій шлях у спортивній журналістиці Олександр Тингаєв розпочав ще в юному віці – у рідній Полтавській області він дебютував у професії всього в 17 років.

Завдяки таланту та харизматичному голосу він швидко пройшов шлях до провідних телеканалів країни, де з 2004 року працював на трансляціях топових футбольних поєдинків.

Справжнім піком його телевізійної кар'єри та загальнонаціональної популярності став 2008 рік. Саме тоді Олександр Тингаєв був одним із ключових голосів, які коментували для українських вболівальників драматичні матчі чемпіонату Європи з футболу. Його емоційні репортажі та професійний аналіз надовго запам'яталися фанатам спорту.

Упродовж останнього періоду життя Олександр Тингаєв працював на Champion Radio.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та колегам Олександра. Вічна пам'ять.