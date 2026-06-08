Медики до последнего боролись за жизнь журналиста, который находился в критическом состоянии после несчастного случая. К сожалению, 8 июня Александр Тынгаев умер, сообщило "Champion Radio".

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Что известно о смерти комментатора?

Александр Тынгаев ушел из жизни из-за рокового стечения обстоятельств во время отдыха. В конце мая журналист находился на рыбалке, где случайно задел удочкой линию высоковольтных передач, информируют "Новости LIVE".

Из-за удара током мужчина получил страшные ожоги около 90% поверхности тела. Его экстренно госпитализировали в реанимационное отделение, однако сегодня сердце комментатора остановилось.

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Чем известен Александр Тынгаев?

Свой путь в спортивной журналистике Александр Тынгаев начал еще в юном возрасте – в родной Полтавской области он дебютировал в профессии всего в 17 лет.

Благодаря таланту и харизматичному голосу он быстро прошел путь к ведущим телеканалам страны, где с 2004 года работал на трансляциях топовых футбольных поединков.

Настоящим пиком его телевизионной карьеры и общенациональной популярности стал 2008 год. Именно тогда Александр Тынгаев был одним из ключевых голосов, которые комментировали для украинских болельщиков драматические матчи чемпионата Европы по футболу. Его эмоциональные репортажи и профессиональный анализ надолго запомнились фанатам спорта.

В течение последнего периода жизни Александр Тынгаев работал на Champion Radio.

Выражаем искренние соболезнования семье, близким и коллегам Александра. Вечная память.