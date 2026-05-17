Среди погибших – хоккеист Юрий Орлов. В Киеве 17 мая попрощались с 30-летним спортсменом, сообщает Суспільне Київ.

Как прошло прощание с Орловым?

Спортсмена вместе с девушкой нашли под завалами многоэтажного дома в Дарницком районе, разрушенного попаданием российской ракеты. Тогда погибли 24 человека.

На церемонию прощания пришли родные, друзья, партнеры по команде и знакомые спортсмена.

Партнер по команде Виталий Глиевой говорит, что Орлов всегда поддерживал других и оставался спокойным даже в сложных ситуациях.

Он всегда был улыбчивым, позитивным и простым в общении. Как капитан команды – помогал партнерам и никогда не срывался на других,

– вспоминает друг спортсмена.

Одноклассник Юрия Евгений Горбань рассказал, что тот с детства был предан спорту и мечтал стать профессиональным хоккеистом.

Он был добрым человеком и очень хорошо учился. Его целью всегда было стать известным спортсменом. И он этого достиг,

– сказал Горбань.

Друг детства Алексей Волков, с которым Юрий вместе играл в хоккей, назвал его "доброй душой" и вспомнил совместные победы в спортивных соревнованиях.

У Юрия Орлова остались отец и братья.

Что известно о Юрии Орлове?

Орлов был профессиональным хоккеистом и флорболистом. Он является воспитанником хоккейной школы "Льдинка". В 2015 – 2017 годах выступал в Украинской хоккейной лиге за команды Крыжинка-Компаньон и Дженералз. За время карьеры провел 66 матчей, забросил 7 шайб и отдал 5 результативных передач. Также получал серебряные и бронзовые награды чемпионата Украины.

Впоследствии Орлов перешел во флорбол и играл за Киевский флорбольный клуб. Председатель клуба Евгений Гулечко вспоминает спортсмена как искреннего, позитивного и преданного команде человека.

Он был очень светлым человеком, много делал для клуба и команды. К флорболу пришел случайно – попробовал во время открытого урока в Институте физкультуры и остался в спорте. Были сезоны, когда он становился лучшим бомбардиром. Играл очень жестко, хотя был очень добрым и позитивным человеком,

– рассказал Гулечко.

Что известно об обстреле Киева 14 мая?

В результате масштабной российской атаки на Киев в ночь на 14 мая 2026 года погибли 24 человека, среди них трое несовершеннолетних девушек в возрасте 12, 15 и 17 лет.

Этот воздушный удар стал одной из самых масштабных комбинированных операций врага, при этом основной целью атаки была столица Украины. В пятницу, 15 мая, в Киеве объявили День траура.

Воздушная тревога в городе продолжалась почти 8 часов. По информации Воздушных сил, по Украине было выпущено более 670 ударных дронов типа "Шахед" и 56 ракет различных типов, в частности крылатые Х-101/Х-55, баллистические "Искандер-М"/С-400 и аэробаллистические "Кинжалы".