Дмитрий Песков пожаловался на президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что США не придерживается обещаний по хоккею, передают пропагандистские СМИ.

Чего хочет Кремль в хоккее?

В Москве неожиданно заговорили об игре с американцами в хоккей. Песков вспомнил прошлогодний разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Тогда речь шла об организации товарищеского матча хоккейного между сборными стран, которое должно было бы свидетельствовать о потеплении в отношениях.

Трамп говорил, но нет никаких сдвигов в этом плане. И, наверное, это очень важно и было бы замечательно. И это было бы хорошим обрамлением каких-то сдвигов в двусторонних отношениях,

– сказал Песков.

Добавим, что на уровне национальных команд сборная России была отстранена от международных соревнований в 2022 году. Недавно вице-президент хоккейной организации федерации IIHF Петер Бржиза отметил, что в сезоне 2026/27 не предусмотрено послаблений для стран-агрессорок – России и Беларуси. Об этом он рассказал сайту Суспільне Спорт.

Снимают ли санкции с российского спорта на международной арене?

Начиная с прошлого года о восстановлении российских спортсменов в полноценном соревновательном статусе начали активно говорить еще в прошлом году. В сентябре была вероятность, что Россия получит допуск к мировому футболу. Тогда Москва потерпела неудачу во время исполкома УЕФА в албанской Тиране.

Недавно Международный олимпийский комитет рекомендовал вернуть в мировой спорт Беларусь, но об ослаблении для россиян речь не шла.

К сожалению, некоторые международные федерации таки снимают запреты с российских атлетов. Так произошло в водных видах спорта, где организация World Aquatics сняла бан со спортсменов соседней страны.

Противоположной позиции придерживается президент World Athletics Себастьян Коу. На днях он заявил, что санкции в отношении российских и белорусских спортсменов остаются в силе, пока не будет реального прогресса в мирных переговорах.

Что происходит в украинском хоккее?