Дмитрий Песков пожаловался на президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что США не придерживается обещаний по хоккею, передают пропагандистские СМИ.
Чего хочет Кремль в хоккее?
В Москве неожиданно заговорили об игре с американцами в хоккей. Песков вспомнил прошлогодний разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Тогда речь шла об организации товарищеского матча хоккейного между сборными стран, которое должно было бы свидетельствовать о потеплении в отношениях.
Трамп говорил, но нет никаких сдвигов в этом плане. И, наверное, это очень важно и было бы замечательно. И это было бы хорошим обрамлением каких-то сдвигов в двусторонних отношениях,
– сказал Песков.
Добавим, что на уровне национальных команд сборная России была отстранена от международных соревнований в 2022 году. Недавно вице-президент хоккейной организации федерации IIHF Петер Бржиза отметил, что в сезоне 2026/27 не предусмотрено послаблений для стран-агрессорок – России и Беларуси. Об этом он рассказал сайту Суспільне Спорт.
Снимают ли санкции с российского спорта на международной арене?
Начиная с прошлого года о восстановлении российских спортсменов в полноценном соревновательном статусе начали активно говорить еще в прошлом году. В сентябре была вероятность, что Россия получит допуск к мировому футболу. Тогда Москва потерпела неудачу во время исполкома УЕФА в албанской Тиране.
Недавно Международный олимпийский комитет рекомендовал вернуть в мировой спорт Беларусь, но об ослаблении для россиян речь не шла.
К сожалению, некоторые международные федерации таки снимают запреты с российских атлетов. Так произошло в водных видах спорта, где организация World Aquatics сняла бан со спортсменов соседней страны.
Противоположной позиции придерживается президент World Athletics Себастьян Коу. На днях он заявил, что санкции в отношении российских и белорусских спортсменов остаются в силе, пока не будет реального прогресса в мирных переговорах.
Что происходит в украинском хоккее?
- В пятницу, 8 мая, сборная Украины по хоккею пробилась в элитный раунд чемпионата мира. Об успехе "серебряный" успех "сине-желтых" сообщил официальный сайт IIHF.
- В 2027 году украинские хоккеисты вернутся в элитный дивизион впервые за 20 лет. В своей истории среди лучших Украина провела девять сезонов (с 1999 по 2007 год), а в 2002 году занимала девятое место на турнире.
- Чемпионат мира по хоккею-2027 состоится в Германии с 14 по 30 мая следующего года. Кроме Украины там сыграют еще 15 команд.