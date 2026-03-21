Известный мексиканский боксер Эрик Моралес может оказаться за решеткой в ближайшее время. Как сообщает Brunch Boxing, 49-летнего спортсмена обвиняют в сексуальном насилии.

В какой скандал попал Моралес?

В четверг, 19 марта, в Мехико состоялось закрытое слушание по делу Моралеса. Бывшая работница муниципалитета обвинила боксера в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах.

Женщина попросила остаться анонимной, чтобы обезопасить себя и семью от внимания СМИ. По ее заявлению, инцидент произошел в 2025 году, когда Моралес был секретарем по вопросам социального обеспечения города Тихуана.