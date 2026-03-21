Известный мексиканский боксер Эрик Моралес может оказаться за решеткой в ближайшее время. Как сообщает Brunch Boxing, 49-летнего спортсмена обвиняют в сексуальном насилии.
В какой скандал попал Моралес?
В четверг, 19 марта, в Мехико состоялось закрытое слушание по делу Моралеса. Бывшая работница муниципалитета обвинила боксера в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах.
Женщина попросила остаться анонимной, чтобы обезопасить себя и семью от внимания СМИ. По ее заявлению, инцидент произошел в 2025 году, когда Моралес был секретарем по вопросам социального обеспечения города Тихуана.
Обвинение было официально подано в Генеральную прокуратуру штата. После этого Моралес был сразу уволен с государственной должности. Эрик же отрицал все обвинения и перестал общаться с прессой.
Напомним, что профессиональная боксерская карьера Моралеса продолжалась с 1993 по 2012 годы. Он смог получить чемпионские пояса сразу в четырех весовых категориях:
- титул WBC во втором легчайшем весе (1997 – 2000)
- титул WBO во втором легчайшем весе (2000)
- титул WBC в полулегком весе (2001 – 2002, 2002 – 2003)
- титул WBC во втором полулегком весе (2004)
- титул IBF во втором полулегком весе (2004)
- титул WBC в первом полусреднем весе (2011)
Всего за свою карьеру Моралес провел 61 поединок, в которых одержал 52 побед (36 – нокаутом) при девяти поражениях согласно данным BoxRec.