Відомий мексиканський боксер Ерік Моралес може опинитися за ґратами найближчим часом. Як повідомляє Brunch Boxing, 49-річного спортсмена звинувачують у сексуальному насиллі.

У четвер, 19 березня, у Мехіко відбулось закрите слухання щодо справи Моралеса. Колишня працівниця муніципалітету звинуватила боксера у зґвалтування за обтяжуючих обставин.

Жінка попросила залишитися анонімною, щоб убезпечити себе та сім'ю від уваги ЗМІ. За її заявою, інцидент трапився у 2025 році, коли Моралес був секретарем з питань соціального забезпечення міста Тіхуана.

Звинувачення було офіційно подано до Генеральної прокуратури штату. Після цього Моралеса було одразу звільнено з державної посади. Ерік же заперечив всі звинувачення та перестав спілкуватися із пресою.

Нагадаємо, що професійна боксерська кар'єра Моралеса тривала з 1993 по 2012 роки. Він зміг здобути чемпіонські пояси одразу в чотирьох вагових категоріях:

титул WBC у другій легшій вазі (1997 – 2000)

титул WBO у другій легшій вазі (2000)

титул WBC у напівлегкій вазі (2001 – 2002, 2002 – 2003)

титул WBC у другій напівлегкій вазі (2004)

титул IBF у другій напівлегкій вазі (2004)

титул WBC в першій напівсередній вазі (2011)

Загалом за свою кар'єру Моралес провів 61 поєдинок, в яких здобув 52 перемог (36 – нокаутом) при дев'яти поразках згідно з даними BoxRec.