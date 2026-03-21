Многократный чемпион мира по боксу обвиняется в сексуальном насилии в отношении госчиновницы
21 марта, 20:09
Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Эрика Моралеса обвиняют в сексуальном насилии.
  • В 2025 году от действий экс-боксера пострадала бывшая работница муниципалитета.

Известные боксеры нередко попадают в громкие скандалы. К сожалению, очередная неприятная история произошла с бывшим чемпионом мира.

Известный мексиканский боксер Эрик Моралес может оказаться за решеткой в ближайшее время. Как сообщает Brunch Boxing, 49-летнего спортсмена обвиняют в сексуальном насилии.

В какой скандал попал Моралес?

В четверг, 19 марта, в Мехико состоялось закрытое слушание по делу Моралеса. Бывшая работница муниципалитета обвинила боксера в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах.

Женщина попросила остаться анонимной, чтобы обезопасить себя и семью от внимания СМИ. По ее заявлению, инцидент произошел в 2025 году, когда Моралес был секретарем по вопросам социального обеспечения города Тихуана.

Обвинение было официально подано в Генеральную прокуратуру штата. После этого Моралес был сразу уволен с государственной должности. Эрик же отрицал все обвинения и перестал общаться с прессой.

Напомним, что профессиональная боксерская карьера Моралеса продолжалась с 1993 по 2012 годы. Он смог получить чемпионские пояса сразу в четырех весовых категориях:

  • титул WBC во втором легчайшем весе (1997 – 2000)
  • титул WBO во втором легчайшем весе (2000)
  • титул WBC в полулегком весе (2001 – 2002, 2002 – 2003)
  • титул WBC во втором полулегком весе (2004)
  • титул IBF во втором полулегком весе (2004)
  • титул WBC в первом полусреднем весе (2011)

Всего за свою карьеру Моралес провел 61 поединок, в которых одержал 52 побед (36 – нокаутом) при девяти поражениях согласно данным BoxRec. Напомним, что в 2025 году российский фигурист получил пожизненное отстранение за сексуальное насилие.