Бокс Багаторазовий чемпіон світу з боксу звинувачується у сексуальному насильстві щодо держпосадовиці
21 березня, 20:09
Анатолій Дерека
Основні тези
  • Еріка Моралеса звинувачують у сексуальному насильстві.
  • У 2025 році від дій ексбоксера постраждала колишня працівниця муніципалітету.

Відомі боксери нерідко потрапляють у гучні скандали. На жаль, чергова неприємна історія сталася з колишнім чемпіоном світу.

Відомий мексиканський боксер Ерік Моралес може опинитися за ґратами найближчим часом. Як повідомляє Brunch Boxing, 49-річного спортсмена звинувачують у сексуальному насиллі.

У який скандал потрапив Моралес? 

У четвер, 19 березня, у Мехіко відбулось закрите слухання щодо справи Моралеса. Колишня працівниця муніципалітету звинуватила боксера у зґвалтування за обтяжуючих обставин. 

Жінка попросила залишитися анонімною, щоб убезпечити себе та сім'ю від уваги ЗМІ. За її заявою, інцидент трапився у 2025 році, коли Моралес був секретарем з питань соціального забезпечення міста Тіхуана.

Звинувачення було офіційно подано до Генеральної прокуратури штату. Після цього Моралеса було одразу звільнено з державної посади. Ерік же заперечив всі звинувачення та перестав спілкуватися із пресою. 

Нагадаємо, що професійна боксерська кар'єра Моралеса тривала з 1993 по 2012 роки. Він зміг здобути чемпіонські пояси одразу в чотирьох вагових категоріях:

  • титул WBC у другій легшій вазі (1997 – 2000)
  • титул WBO у другій легшій вазі  (2000)
  • титул WBC у напівлегкій вазі (2001 – 2002, 2002 – 2003)
  • титул WBC у другій напівлегкій вазі (2004)
  • титул IBF у другій напівлегкій вазі (2004)
  • титул WBC в першій напівсередній вазі (2011)

Загалом за свою кар'єру Моралес провів 61 поєдинок, в яких здобув 52 перемог (36 – нокаутом) при дев'яти поразках згідно з даними BoxRec. Нагадаємо, що у 2025 році російський фігурист отримав довічне відсторонення за сексуальне насильство.